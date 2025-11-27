Kate Middleton rilancia l’abito Vichy ma è fin troppo castigato

Dilei.it | 27 nov 2025

Kate Middleton è tornata in pubblico per una visita all’ente benefico dedicato alla salute mentale infantile, Anna Freud dove è stato presentato un nuovo progetto. La Principessa del Galles si è presentata con un nuovo abito castigatissimo, firmato Emilia Wickstead. Il vestito le sta molto bene ma è fin troppo bon ton e vintage, tanto da far rimpiangere i suoi tailleur pantaloni. Kate Middleton a supporto dei bambini. Dopo la sua apparizione divina alla Royal Albert Hall una decina di giorni fa, Kate Middleton si è ripresentata in pubblico per un evento diurno. La Principessa del Galles è uscita di prima mattina per recarsi al centro Anna Freud nella zona nord di Londra con lo scopo di lanciare il nuovo progetto a favore dell’infanzia, nato dalla collaborazione tra l’associazione benefica che si occupa di salute mentale dei bambini e il Royal Foundation Centre for Early Childhood di cui è patrona dal 2016. 🔗 Leggi su Dilei.it

