Kate Middleton l’invito a Eugenia e Beatrice di York che William non approva

Kate Middleton ha fatto un significativo gesto distensivo nei confronti delle cugine acquisite, Beatrice ed Eugenia di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Ma stando ai ben informati William non è favorevole, mostrandosi intransigente con la famiglia dello zio, caduto in disgrazia. Kate Middleton, l’invito inaspettato. Come è noto, Kate Middleton sta organizzando il concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster che si terrà il prossimo 5 dicembre. La Principessa del Galles se ne occupa da cinque anni e nemmeno il cancro l’ha fermata, infatti è stato uno dei primi impegni di lavoro cui si è dedicata subito dopo aver terminato la chemioterapia. 🔗 Leggi su Dilei.it

