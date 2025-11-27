Kate Middleton l’invito a Eugenia e Beatrice di York che William non approva
Kate Middleton ha fatto un significativo gesto distensivo nei confronti delle cugine acquisite, Beatrice ed Eugenia di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Ma stando ai ben informati William non è favorevole, mostrandosi intransigente con la famiglia dello zio, caduto in disgrazia. Kate Middleton, l’invito inaspettato. Come è noto, Kate Middleton sta organizzando il concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster che si terrà il prossimo 5 dicembre. La Principessa del Galles se ne occupa da cinque anni e nemmeno il cancro l’ha fermata, infatti è stato uno dei primi impegni di lavoro cui si è dedicata subito dopo aver terminato la chemioterapia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
I Royal, avidi lettori, hanno tutti gusti diversi. Kate Middleton preferisce i classici, Camilla le storie romantiche. E Carlo III si dà alla storia Vai su X
Kate Middleton rivela il motivo dietro ai nuovi capelli... - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton, ultime notizie. È stremata dalla crisi con William, Wimbledon si allontana - In attesa di capire se riuscirà a presenziare alla cerimonia di consegna dei trofei di Wimbledon oppure venga sostituita dalla Duchessa di Gloucester, Kate Middleton deve prendere un’importante ... Lo riporta dilei.it
Kate Middleton, le tre cugine di William sostitute "ufficiali" della principessa: chi sono Beatrice, Eugenia e Zara - Kensington Palace lo ha reso ufficiale qualche giorno fa confermando, dunque, le voci secondo cui la battaglia della principessa contro il cancro si ... Lo riporta corriereadriatico.it
Kate ha il cancro, l'annuncio a ridosso delle vacanze di Pasqua per proteggere i figli - Kate Middleton, la principessa 42enne consorte dell’erede al trono d’Inghilterra William, ieri ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute: dopo due mesi dalla misteriosa operazione all'addome ... Riporta tg24.sky.it