Karate | Terryana D’Onofrio vola ai quarti di finale nel kata femminile ai Mondiali 2025

I Mondiali 2025 di karate si sono ufficialmente aperti sui tatami de Il Cairo, con una prima intensa giornata che ha mixato esibizioni di kata e combattimenti di kumite portando notizie contrastanti all’Italia. La notizia più positiva è quella proveniente da Terryana D’Onofrio: l’azzurra infatti si è qualificata ai quarti di finale del kata femminile, prima dominando il girone eliminatorio e poi imponendosi agli ottavi contro la francese Helvetia Taily, battuta 41.4 a 39.2. La lucana vola fra le migliori otto dove, sabato 29 novembre, affronterà l’ostica portoghese Ana Cruz. Capitolo kumite: Erminia Perfetto (-50 kg) e Viola Lallo (-55 kg) al femminile si sono entrambe fermate agli ottavi di finale, cedendo rispettivamente contro l’egiziana Reem Ahmed Salama, (5-2) e l’ucraina Anzhelika Terliuga (6-0). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: Terryana D’Onofrio vola ai quarti di finale nel kata femminile ai Mondiali 2025

