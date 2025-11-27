Kaio Jorge completamente rinato dopo la Juve | il retroscena svelato dall’attaccante sui gol messi a segno lascia i tifosi senza parole C’entrano gli assist dei compagni

Kaio Jorge, il bomber brasiliano ha un metodo unico: paga i compagni per gli assist decisivi. L’incentivo è per raggiungere il suo sogno. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web: Kaio Jorge, ex attaccante della Juventus, ha preso l’abitudine di riconoscere premi economici ai compagni che lo assistono nelle reti segnate. Quella che sembrava folclore calcistico è stata confermata dal giocatore stesso, oggi al Cruzeiro. In zona mista, dopo la vittoria per 3-0 sul Corinthians, Kaio Jorge ha raccontato il retroscena. L’attaccante ha ammesso di aver versato 500 euro al compagno Kaiki per un assist decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

