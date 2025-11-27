Juventus Women Sembrant dice addio alla Svezia L’ex bianconera non parteciperà ai prossimi mondiali | È la decisione più difficile che abbia mai preso
Juventus Women, Linda Sembrant dice addio alla Svezia: la centrale chiude un ciclo di 17 anni e 5 medaglie. Non sarà rivale dell’Italia nel 2026. Linda Sembrant, ex calciatrice della Juventus Women, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale svedese dopo un ciclo straordinario durato ben 17 anni. La centrale difensiva ha collezionato 158 presenze e segnato 19 reti. L’annuncio è arrivato sui canali ufficiali della Federazione, che l’ha salutata con il messaggio. La decisione per la classe ’87 non è stata semplice. Sembrant ha detto che è stata la decisione più difficile che abbia mai preso e che probabilmente non sarà mai completamente pronta a prenderla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juventus Women, più sicurezza a Biella durante le partite Tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Primo gol ufficiale per Carbonell con la maglia della #JuventusWomen #JuveFiorentina 1-0 Vai su X
Juventus Women Fiorentina 1-0: le bianconere conquistano una vittoria preziosa! Carbonell segna in recupero. Tre punti pesanti - 0: Carbonell decide al 92’, vittoria preziosa e tre punti d’oro per le bianconere Allo stadio Pozzo- Da calcionews24.com
Salvai rinnova con la Juventus Women: comunicato ufficiale e durata dell'accordo - Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, infatti, la società bianconera ha annunciato il rinnovo del difensore fino ... Scrive tuttosport.com
Juve Women beffata nel finale, Schuller a segno nei minuti di recupero. In Champions è vittoria Bayer - Le ragazze di Canzi escono sconfitte dal match contro il Bayern Monaco per 2- Da tuttosport.com