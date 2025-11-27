Juventus Women Sembrant dice addio alla Svezia L’ex bianconera non parteciperà ai prossimi mondiali | È la decisione più difficile che abbia mai preso

Juventusnews24.com | 27 nov 2025

Juventus Women, Linda Sembrant dice addio alla Svezia: la centrale chiude un ciclo di 17 anni e 5 medaglie. Non sarà rivale dell’Italia nel 2026. Linda Sembrant, ex calciatrice della Juventus Women, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale svedese dopo un ciclo straordinario durato ben 17 anni. La centrale difensiva ha collezionato 158 presenze e segnato 19 reti. L’annuncio è arrivato sui canali ufficiali della Federazione, che l’ha salutata con il messaggio. La decisione per la classe ’87 non è stata semplice. Sembrant ha detto che è stata la decisione più difficile che abbia mai preso e che probabilmente non sarà mai completamente pronta a prenderla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women, Sembrant dice addio alla Svezia. L'ex bianconera non parteciperà ai prossimi mondiali: «È la decisione più difficile che abbia mai preso»

