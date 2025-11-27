Juventus Women Cantore si confessa | Strano rivedere Boattin dopo la Juve ecco l’impatto che ho avuto con gli USA Le parole dopo un ambientamento graduale

Juventus Women, Cantore: il calcio negli USA è meno tattico ma più fisico. L’attaccante si sente felice, ma la sua velocità si dimezza. Sofia Cantore, ex attaccante della Juventus Women, ha raccontato la sua nuova vita negli Stati Uniti in una lunga intervista a Vivo Azzurro. Il trasferimento al Washington Spirit è stato un turbine di emozioni. Dopo una sola settimana per riprendersi dall’Europeo, all’inizio si sentiva spaesata, quasi di essere in vacanza. L’impatto con il campionato americano è stato intenso. La lega è definita un calcio più fisico, con tanti spazi, e meno tattico, in contrasto con l’ Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Cantore si confessa: «Strano rivedere Boattin dopo la Juve, ecco l’impatto che ho avuto con gli USA». Le parole dopo un ambientamento graduale

