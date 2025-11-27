Juventus | Vlahovic ok per Cagliari

Vlahovic, nessun problema Dusan Vlahovic ha tirato un sospiro di sollievo, e con lui tutta la Juventus. L’attaccante serbo, tornato acciaccato dalla nazionale dopo un sovraccarico muscolare agli adduttori che aveva fatto temere il peggio per la sfida col Cagliari di sabato, ha superato gli esami medici senza allarmi: niente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic ok per Cagliari

