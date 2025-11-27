Juventus TS Spalletti valorizzatore | recuperati Koop Openda e David

Una delle missioni affidate a Luciano Spalletti fin dal suo arrivo è stato quello di rivalorizzare gli acquisti estivi come David e Openda. Il canadese e il belga hanno avuto delle grosse difficoltà in questo avvio di stagione, le grosse spese estive per i due giocatori hanno destato grosse perplessità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, TS “Spalletti valorizzatore: recuperati Koop, Openda e David”

Luciano Spalletti ha parlato nella conferenza stampa dopo Bodø - Juventus delle numerose attività ricreative che si possono effettuare nella città norvegese. In particolare quella delle aquile di mare, che si possono vedere nidificare, dal gommone, sulle coste

Bodo Glimt-Juventus, Spalletti: "I giocatori soffrono, non sono menefreghisti"

Juve, con Spalletti ci sono 2-3 titolari in più: ecco le nuove gerarchie reparto per reparto - L'arrivo di Spalletti alla Juve ha cambiato le dinamiche tattiche e stravolto in parte le gerarchie.

La Juventus di Spalletti sbatte contro il muro del Torino e si ferma ancora - È il secondo pari consecutivo della nuova gestione Spalletti, dopo quello raccolto in casa contro lo Sporting Lisbona in Champions League, e se da un lato il dato può essere letto come un segnale di ...

Juve, nuova tensione calcistica. E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni - Koopmeiners in difesa, approfittando delle sue reminescenze giovanili e sfruttando il suo educato sinistro per impostare, è un'idea spiazzante e riuscita.