Juventus rientro da Bodo con odissea per i bianconeri

Ilprimatonazionale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rientro complicato La Juventus, dopo aver battuto il BodoGlimt in un finale al cardiopalma trovando la prima vittoria in Champions, ha dovuto affrontare un rientro, tra l’altro, anche piuttosto complicato e posticipato rispetto a quanto inizialmente previsto. Voli cancellati o fermati prima del decollo con la situazione di profonda L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus rientro da bodo con odissea per i bianconeri

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, rientro da Bodo con odissea per i bianconeri

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus rientro bodo odisseaJuventus bloccata a Bodo: rientro a rischio per i bianconeri e per i tifosi? Cosa sta succedendo in Norvegia, ultimissimi aggiornamenti - Cosa sta accadendo in Norvegia, tutti gli aggiornamenti La trasferta oltre il Circolo Polare Artico si sta trasformando ... Da juventusnews24.com

juventus rientro bodo odisseaJuventus finalmente a Torino: si chiude l’Odissea norvegese, missione compiuta e blocco aereo superato - Le ultimissime La spedizione bianconera in Norvegia si è rivelata complicata non solo sul campo, ma ... calcionews24.com scrive

juventus rientro bodo odisseaIl rientro della Juventus da Bodo è un incubo: freddo e pista ghiacciata, rischiava di non partire - Problemi per la Juve al rientro in Italia dopo la partita contro il Bodo Glimt: la pista era completamente ghiacciata, ritardi e disagi anche per i tifosi ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Rientro Bodo Odissea