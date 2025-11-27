Juventus rientro da Bodo con odissea per i bianconeri

Un rientro complicato La Juventus, dopo aver battuto il BodoGlimt in un finale al cardiopalma trovando la prima vittoria in Champions, ha dovuto affrontare un rientro, tra l’altro, anche piuttosto complicato e posticipato rispetto a quanto inizialmente previsto. Voli cancellati o fermati prima del decollo con la situazione di profonda L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, rientro da Bodo con odissea per i bianconeri

