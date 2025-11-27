Juventus Ravelli Turnover di Spalletti sbagliato

Spalletti, la sofferta vittoria in Norvegia e le rotazioni In un commento su Gazzetta dello Sport, Arianna Ravelli ha commentato la partita con il Bodo Glimt. “Le scelte iniziali non premiano Spalletti in Norvegia, serve l’ingresso di Yildiz per ribaltare la partita.” La Juventus ha trionfato a Bodo nella fredda L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ravelli “Turnover di Spalletti sbagliato”

Juve, con Spalletti ci sono 2-3 titolari in più: ecco le nuove gerarchie reparto per reparto - L'arrivo di Spalletti alla Juve ha cambiato le dinamiche tattiche e stravolto in parte le gerarchie. Riporta gazzetta.it

Appunti dal cantiere Juve: Spalletti, il turnover non è una buona idea - Le scelte iniziali non premiano Spalletti in Norvegia, serve l'ingresso di Yildiz per ribaltare la partita. Secondo msn.com

Juve, nuova tensione calcistica. E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni - Koopmeiners in difesa, approfittando delle sue reminescenze giovanili e sfruttando il suo educato sinistro per impostare, è un’idea spiazzante e riuscita. Lo riporta tuttosport.com