Juventus premio per i tifosi bianconeri andati a Bodo

Ilprimatonazionale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio per i tifosi bianconeri La società bianconera ha deciso di premiare i 400 tifosi bianconeri presenti a Bodo con un buono da 30 euro da utilizzare presso l’Official Store Juventus. Come riportato da Sportmediaset, questo è un premio simbolico ma significativo per chi ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus premio per i tifosi bianconeri andati a bodo

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, premio per i tifosi bianconeri andati a Bodo

Scopri altri approfondimenti

juventus premio tifosi bianconeriJUVENTUS - Premio dalla società per i tifosi bianconeri presenti a Bodo - Da Torino al Circolo Polare Artico: la trasferta eroica dei circa 500 tifosi juventini che hanno seguito la squadra fino a Bodo non è passata inosservata. Secondo napolimagazine.com

juventus premio tifosi bianconeriLa Juventus omaggia i 500 tifosi volati a Bodo: il gesto della squadra - Gesto speciale della Juventus verso i 500 tifosi che hanno affrontato la lunga e complicata trasferta di Bodo. Si legge su tuttojuve.com

Juventus, un 'regalo' speciale per i tifosi presenti in Norvegia: il bel gesto - Il club bianconero ha deciso di "premiare" tutti coloro che hanno affrontato il lungo viaggio verso il Circolo Polare Artico per assistere al match di Champions League. Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Premio Tifosi Bianconeri