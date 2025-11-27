Juventus occhi sul gioielino del Ferencvaros | Alex Toth

Ilprimatonazionale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Toth: il gioiellino nel mirino di Bundesliga e Juventus La  Juventus  è già al lavoro per il mercato di gennaio. Nelle ultime ore, in casa bianconera sta avanzando il nome di  Alex Toth, centrocampista centrale del  Ferencvaros  e già nel giro della nazionale ungherese. Classe  2005, secondo alcune voci provenienti dalla Germania, tra i club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi sul gioielino del Ferencvaros: Alex Toth

