Juventus occhi sul gioielino del Ferencvaros | Alex Toth

Alex Toth: il gioiellino nel mirino di Bundesliga e Juventus La Juventus è già al lavoro per il mercato di gennaio. Nelle ultime ore, in casa bianconera sta avanzando il nome di Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencvaros e già nel giro della nazionale ungherese. Classe 2005, secondo alcune voci provenienti dalla Germania, tra i club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, occhi sul gioielino del Ferencvaros: Alex Toth

