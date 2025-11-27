Juventus Next Gen, il Giudice Sportivo ferma il difensore Next Gen. La sanzione per una gara è dovuta all’aver negato una chiara occasione da rete. Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alla gara Gubbio – Juventus Next Gen, valida per il recupero della 14ª giornata. Il difensore Pedro Felipe De Jesus Gomes è stato fermato per un turno. La sanzione è stata adottata dal Dott. Stefano Palazzi e comunicata oggi, 27 novembre 2025. La squalifica è di una gara effettiva. La ragione è legata a un episodio avvenuto al 36° minuto del secondo tempo. Pedro Felipe è stato sanzionato per aver tenuto una “condotta gravemente antisportiva”, commettendo un fallo su un avversario e impedendo, di fatto, “una chiara occasione da rete”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ufficiale la squalifica di Pedro Felipe: la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione con il Gubbio