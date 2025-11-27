Juventus | McKennie su Spalletti
McKennie: “Spalletti trasmette energia “ Weston McKennie, il dinamico centrocampista americano della Juventus, ha aperto il cuore in un’intervista esclusiva a MSN, parlando dell’impatto di Luciano Spalletti sul calcio italiano e del suo ruolo nel club bianconero. McKennie, che ha vissuto da vicino il percorso di Spalletti al Napoli – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
Juventus, il futuro del jolly McKennie non è ancora scritto: 'Qui sto bene' - facebook.com Vai su Facebook
Weston McKennie with another #UCL goal. 2-1 Juventus now on Bodo, #USMNT Vai su X
Pagina 2 | McKennie, valigia sul letto ma sempre in campo: "Cosa ci ha detto Spalletti nell'intervallo di Bodo-Juve" - ll centrocampista americano, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, decisivo anche nella sfida Champions ha svelato le parole dell'allenatore bianconero ... Secondo tuttosport.com
McKennie Juve, in agenda un summit con la società bianconera per discutere del futuro! Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari - McKennie Juve, il jolly americano è in scadenza a giugno: Spalletti lo considera un pilastro, la società fissa un incontro per discutere il rinnovo La notte magica di Bodo, con il gol del momentaneo 2 ... Come scrive juventusnews24.com
Qui Juventus – Vlahovic ok, Gatti verso il rientro contro il Cagliari - I bianconeri tornano ad allenarsi alla Continassa in vista della sfida di sabato: Spalletti recupera pedine importanti ... Secondo calciocasteddu.it