Juventus la svolta arriva dall’Europa | tre rinforzi per Spalletti

Possibile svolta dalla Champions League per Spalletti: i tre ‘rinforzi’ dopo il pesante successo di Bodo La Juve di Spalletti si sblocca in Champions League. Nel gelo di Bodo, “Iceman” Jonathan David ha regalato tre punti pesanti ai bianconeri al termine di un match pazzo. Luciano Spalletti può sorridere: primi segnali dalla sua Juve in Champions League (Ansa foto) – Calciomercato.it Su Youtube, il nostro Riccardo Meloni ha analizzato la partita europea e spiegato le pagelle di BodoGlimt-Juventus. Spalletti trova finalmente i gol dei due nuovi acquisti, Openda e David, e le giocate di un Miretti illuminante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, la svolta arriva dall’Europa: tre rinforzi per Spalletti

Fino alla fine cercando la svolta - Juventus, una vittoria sofferta ma fondamentale: cuore, carattere e il gol decisivo di Jonathan David Dire che la Juventus abbia disputato una grande partita sarebbe esagerato. Secondo tuttojuve.com