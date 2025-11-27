Juventus Kenan Yildiz sbotta durante l' intervista | Perché ridono?

La Juventus torna dalla Norvegia con un successo prezioso: un 3-2 in casa del Bodo Glimt che vale la prima vittoria europea stagionale e soprattutto un secondo tempo di grande qualità. Dopo una prima frazione complicata, i bianconeri hanno cambiato volto grazie all’ingresso di Kenan Yildiz, capace di trasformare l’attacco con ritmo, estro e continuità di invenzione. Il turco, entrato subito in partita, ha guidato la rimonta con una serie di giocate che hanno acceso la manovra e dato imprevedibilità alla squadra di Luciano Spalletti. Proprio Yildiz, protagonista assoluto, ha commentato la serata ai microfoni di Sky. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juventus, Kenan Yildiz sbotta durante l'intervista: "Perché ridono?"

