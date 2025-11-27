Juventus Jacobelli Yildiz lo scongelatore della Juve

Lo scongelatore della Juve Kenan Yildiz è stato protagonista di una grandissima prestazione nel secondo tempo di Champions League contro il Bodo Glimt. Xavier Jacobelli ha elogiato su Tuttosport il turco, dicendo però quanto la Juventus non possa fare a meno del turco. L’articolo del direttore di Tuttosport: Spalletti, mai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Jacobelli “Yildiz lo scongelatore della Juve”

Argomenti simili trattati di recente

All’Aspmyra Stadion di Bodo, Norvegia, 300 km sopra il Circolo Polare Artico, è in programma la partita Bodø/Glimt-Juventus, valida per la quinta giornata della fase a girone unico della Champions League. Sei mesi dopo l'amara Oslo per la sua Italia e per lui, - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti, mai più senza Yildiz dal 1': lo scongelatore della Juve - Relegato in panchina nel primo tempo, Kenan ha cambiato la partita nella ripresa, rimettendo in carreggiata la squadra, alla prima vittoria in Champions. msn.com scrive

Juventus-Milan 0-0, le pagelle bianconere: David deludente (4), Gatti ci prova (6,5). Yildiz intermittente (5,5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Scrive leggo.it

Juventus, Yildiz: 'Daremo battaglia in A e Champions' - "Giocare per la Juventus e indossare la maglia numero 10, seguendo le orme della mia leggenda Alessandro Del Piero, è una grande responsabilità". Da ansa.it