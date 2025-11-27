Juventus | il regista che manca a Spalletti

Ilprimatonazionale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, il regista che manca a Spalletti Luciano Spalletti non ha mai nascosto l’urgenza: un regista puro, capace di tenere palla sotto pressione e dettare i tempi, alla Brozovic che lui stesso reinventò all’Inter. Da Pizarro a Lobotka, passando per i metronomi delle sue Roma e Napoli, il tecnico toscano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus il regista che manca a spalletti

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: il regista che manca a Spalletti

News recenti che potrebbero piacerti

juventus regista manca spallettiJuventus, un regista per Spalletti: i nomi sulla lista di Comolli - Tra i profili più tecnici c’è anche Bernabé, regista dal piede raffinato e in grado di giocare da mezzala. Segnala msn.com

juventus regista manca spallettiCalciomercato Juve, caccia al nuovo regista da regalare a Spalletti: da Brozovic a Verratti, la lista si fa sempre più lunga. Tutti i nomi - Calciomercato Juve, i bianconeri cercano un play per Spalletti: da Verratti a Brozovic, passando per i giovani Toth e Bernabé, le opzioni sul tavolo La vittoria sofferta ma vitale ottenuta a Bodo ha r ... Riporta juventusnews24.com

juventus regista manca spallettiJuventus a caccia di un regista: suggestione Verratti? Cosa sappiamo - Il pescarese, attualmente in Qatar, è stato accostato anche ai bianconeri, in cerca di un profilo come il suo per rinforzare il centrocampo a disposizione di Spalletti. Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Regista Manca Spalletti