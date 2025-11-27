Juventus i campioni del Mondo 1985 fan visita alla Continassa e ricordano le vittime dell’Heysel | da Platini a Tacconi Cabrini e Pioli Chi era presente – FOTO e VIDEO

Juventus, i Campioni del Mondo del 1985 tornano alla Continassa. La visita si è concentrata sul ricordo delle vittime della tragedia dell’Heysel. La Juventus ha vissuto un momento di profonda emozione e ricordo. I vincitori della Coppa Intercontinentale del 1985 sono tornati a trovare il club, riunendosi per celebrare il titolo di Campione del Mondo conquistato 40 anni fa. La visita è stata un vero e proprio tuffo nella storia, un omaggio alle glorie del passato bianconero. Il momento più toccante della giornata è stato dedicato alla memoria. La squadra vincitrice del 1985 si è raccolta presso il memoriale “ Verso Altrove “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, i campioni del Mondo 1985 fan visita alla Continassa e ricordano le vittime dell’Heysel: da Platini a Tacconi, Cabrini e Pioli. Chi era presente – FOTO e VIDEO

