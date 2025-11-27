Juventus i 5 giocatori rivitalizzati da Spalletti | lui non riusciva nemmeno più a riconoscersi allo specchio!
Così il tecnico sta recuperando tutti gli effettivi. Le scelte coraggiose di Luciano Spalletti nelle ultime settimane, culminate con la vittoria in rimonta contro il BodøGlimt, stanno dando frutti evidenti, soprattutto sul piano psicologico e individuale dei giocatori. Damien Comolli aveva affidato il gruppo a Spalletti proprio per questa ragione: la sua capacità di esaltare il materiale umano a disposizione. A livello tattico l’impronta sulla Juventus è ancora in fase di assestamento, ma sulla testa dei giocatori l’impatto è stato immediato e determinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Bodo Glimt-Juventus, Spalletti: "I giocatori soffrono, non sono menefreghisti" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X
La Juventus che ha giocato la serie B è nettamente più forte della Juventus attuale. Proprio la più scarsa di sempre... Finché non cambieranno i giocatori non avrà senso cambiare allenatori. - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, 5 giocatori in scadenza a giugno: tra questi Vlahovic e McKennie - La sensazione, secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, è che molti di loro lasceranno la Juventus a parametro zero. Lo riporta it.blastingnews.com
Juventus, la rivelazione di Yildiz, il retroscena di Spalletti e il futuro di David e Openda - Yildiz accende la notte di Bodo per la prima vittoria stagionale in Champions League della Juventus. Secondo sport.virgilio.it
Fantacampionato, Juve: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Questi i numeri di Kenan Yildiz in queste prime sei giornate di Serie A e Fantacampionato Gazzetta. Segnala gazzetta.it