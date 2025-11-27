Juventus i 5 giocatori rivitalizzati da Spalletti | lui non riusciva nemmeno più a riconoscersi allo specchio!

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così il tecnico sta recuperando tutti gli effettivi. Le  scelte coraggiose  di  Luciano Spalletti  nelle ultime settimane, culminate con la  vittoria in rimonta  contro il  BodøGlimt, stanno dando  frutti evidenti, soprattutto sul  piano psicologico  e  individuale  dei giocatori.  Damien Comolli  aveva affidato il gruppo a  Spalletti  proprio per questa ragione: la sua  capacità di esaltare il materiale umano  a disposizione. A livello  tattico  l’impronta sulla Juventus è ancora in fase di assestamento, ma sulla  testa dei giocatori  l’impatto è stato  immediato  e  determinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus i 5 giocatori rivitalizzati da spalletti lui non riusciva nemmeno pi249 a riconoscersi allo specchio

© Juventusnews24.com - Juventus, i 5 giocatori rivitalizzati da Spalletti: lui non riusciva nemmeno più a riconoscersi allo specchio!

Scopri altri approfondimenti

Juventus, 5 giocatori in scadenza a giugno: tra questi Vlahovic e McKennie - La sensazione, secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, è che molti di loro lasceranno la Juventus a parametro zero. Lo riporta it.blastingnews.com

juventus 5 giocatori rivitalizzatiJuventus, la rivelazione di Yildiz, il retroscena di Spalletti e il futuro di David e Openda - Yildiz accende la notte di Bodo per la prima vittoria stagionale in Champions League della Juventus. Secondo sport.virgilio.it

Fantacampionato, Juve: i giocatori con la fantamedia più alta fino alla 6ª giornata - Questi i numeri di Kenan Yildiz in queste prime sei giornate di Serie A e Fantacampionato Gazzetta. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus 5 Giocatori Rivitalizzati