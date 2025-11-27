Così il tecnico sta recuperando tutti gli effettivi. Le scelte coraggiose di Luciano Spalletti nelle ultime settimane, culminate con la vittoria in rimonta contro il BodøGlimt, stanno dando frutti evidenti, soprattutto sul piano psicologico e individuale dei giocatori. Damien Comolli aveva affidato il gruppo a Spalletti proprio per questa ragione: la sua capacità di esaltare il materiale umano a disposizione. A livello tattico l’impronta sulla Juventus è ancora in fase di assestamento, ma sulla testa dei giocatori l’impatto è stato immediato e determinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, i 5 giocatori rivitalizzati da Spalletti: lui non riusciva nemmeno più a riconoscersi allo specchio!