Juventus fissati luogo e data della Supercoppa Women

Stilejuventus.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno ancora le squadre femminili di Juventus e Roma a giocarsi la vittoria della Supercoppa Women. Il teatro della sfida, che si terrà domenica 11 gennaio alle 15:00, sarà lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara. Si tratta ormai di un appuntamento fisso, dato che le due squadre da anni si trovano al vertice del movimento calcistico femminile italiano. Una rivalità consolidata. Le bianconere allenate dal mister Massimiliano Canzi, ritroveranno in finale le lupe della Capitale, già sconfitte nella finale di Serie A Women’s Cup dello scorso settembre. Ma questo è solo l’ultimo dei tanti scontri che hanno portato alla nascita di una vera e propria rivalità, testimoniata anche dal fatto che anche un’altra finale di Supercoppa, datata gennaio 2024, era stata vinta dalla Juve ancora contro la squadra capitolina grazie alla rete di Garbino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

