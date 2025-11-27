Juventus emozione e memoria | reunion dei Campioni del Mondo 1985 alla Continassa – VIDEO

Juventus, tanra emozione e ricordi oggi al JTC: bellissima reunion dei Campioni del Mondo 1985 alla Continassa – VIDEO La Juventus ha vissuto una giornata speciale all’insegna della storia e del ricordo. A 40 anni dal trionfo nella Coppa Intercontinentale del 1985, i protagonisti di quella vittoria si sono ritrovati per celebrare il titolo di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, emozione e memoria: reunion dei Campioni del Mondo 1985 alla Continassa – VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

CHAMPIONS LEAGUE NIGHT DA FIORE! Martedì 25 novembre alle 21.00 non prendere impegni: da Ristorante Pizzeria Fiore ti aspetta la super sfida Bodø/Glimt vs Juventus! Vivi l’emozione della Champions League sul nostro maxi schermo, gustand - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Torino, l’emozione dei ricordi e il rispetto per i granata Vai su X

Juventus, i campioni del Mondo 1985 fan visita alla Continassa e ricordano le vittime dell’Heysel: da Platini a Tacconi, Cabrini e Pioli. Chi era presente – FOTO e VIDEO - La visita si è concentrata sul ricordo delle vittime della tragedia dell’Heysel La Juventus ha vissuto un momento di profonda emozione ... Secondo juventusnews24.com

Per Juventus e Liverpool è stato difficile fare i conti con la memoria dell’Heysel - Mercoledì le squadre di calcio della Juventus e del Liverpool hanno presentato i nuovi memoriali dedicati alla strage dell’Heysel, dal nome dello stadio belga dove quarant’anni fa 39 tifosi morirono ... Segnala ilpost.it

Juventus-Torino, un derby senza emozioni - Abituati negli anni belli ad assistere alle giocate di Pulici e Graziani, Platini e Boniek, Sivori e Meroni, è stato davvero mortificante vedere Juventus- Da ilgiornale.it