Juventus dopo Bodø rientra in zona playoff

Champions, la Juve si qualifica? La vittoria 3-2 sul BodøGlimt ha cambiato tutto per la Juventus: da 4 punti (26ª) a 7 punti (21ª posizione), differenza reti tornata a 0 e soprattutto rientro nella zona playoff. Dopo 419 giorni la Juve ha rivinto in Europa, e lo ha fatto nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

