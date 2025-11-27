Juventus Business Forum successo per la terza edizione | 150 aziende riunite all’Allianz Stadium Com’è andato l’incontro

Juventus Business Forum, si rafforza: l’AD Comolli inaugura il Forum. Oltre 150 aziende si riuniscono all’Allianz Stadium. La Juventus ha ospitato con successo la terza edizione del suo Business Forum, un evento B2B di riferimento per la rete commerciale del Club. L’incontro, tenutosi all’ Allianz Stadium di Torino, ha visto la partecipazione di più di 350 professionisti in totale, inclusi oltre 150 aziende tra fornitori e sponsor. La giornata ha generato un’intensa attività di networking, con ben 1.000 appuntamenti commerciali prefissati nelle aree dedicate. Damien Comolli, AD della Juventus, ha aperto i lavori, definendo il Forum un fiore all’occhiello del Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Business Forum, successo per la terza edizione: 150 aziende riunite all’Allianz Stadium. Com’è andato l’incontro

