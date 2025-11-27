Juventus business forum 2025 terza edizione

Juventus business forum 2025 All’Allianz Stadium è andata in scena la terza edizione dello Juventus Business Forum: oltre 150 aziende partner e sponsor, 350 professionisti, 1.000 appuntamenti B2B prefissati. Un successo che rafforza la Juventus Business Club, la rete nata un anno fa e che oggi conta più di 500 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus business forum 2025, terza edizione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus Business Forum Com’è andato l’incontro - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Business Forum Com’è andato l’incontro Vai su X

Grande successo all'Allianz Stadium per la terza edizione dello Juventus Business Forum - Si è conclusa con grande successo la terza edizione dello Juventus Business Forum, l'evento B2B annuale che si conferma un appuntamento cruciale per l'ecosistema aziendale del ... Segnala tuttojuve.com

Juventus Business Forum: innovazione e networking all'Allianz Stadium - "Il 28 novembre 2024, l’Allianz Stadium ha ospitato il Juventus Business Forum, nella sua seconda edizione quest’anno, dopo quella dello scorso marzo. Si legge su tuttosport.com

Juventus Business Club: una nuova era per il networking aziendale - "Durante lo Juventus Business Forum del 28 novembre 2024, è stato ufficialmente lanciato lo Juventus Business Club, una community esclusiva ideata per promuovere connessioni, collaborazioni e crescita ... Come scrive tuttosport.com