Juve non gestire male la questione Yildiz come hai fatto con Vlahovic

Un rinnovo con adeguamento sarebbe il riconoscimento al valore di un giocatore giovane e appetito dalle big d'Europa; c'è tempo, in teoria, ma in situazioni così un club non dovrebbe perdere neppure un giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, non gestire male la questione Yildiz come hai fatto con Vlahovic

