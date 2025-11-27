Torino, 27 novembre 2025 – Archiviato il successo di Bodo, che ha rimesso ‘l’osso in bocca alla Juve’ (cit. Spalletti ), ora serve continuità di risultati e di gestione aziendale. Assestata la panchina, almeno questa è l’idea di Comolli, con l’arrivo di Spalletti, il terzo allenatore in pochi mesi, da qui in avanti diventa necessario costruire una struttura solida e duratura anche a livello di organico. Tradotto: tenere i top player della squadra. L’ingresso di Kenan Yildiz martedì ha spiegato bene a tutti quanto la sua tecnica sia superiore e quanto il suo talento possa spaccare ogni tipo di partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, l’assalto europeo: Real su Yildiz e Tottenham su Bremer. Comolli prova a blindarli