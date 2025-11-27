Juve in allerta | Vlahovic non è al top valutazioni in corso per il Cagliari

La Juventus si prepara alla sfida contro il Cagliari con un punto interrogativo pesante: Dusan Vlahovic. Il serbo, rimasto in panchina per tutta la gara di Champions League contro il BodoGlimt, non era al meglio già dal riscaldamento. Secondo le ricostruzioni riportate da “Tuttosport”, l’attaccante avrebbe sentito un leggero fastidio muscolare durante le prime accelerazioni, spingendo lo staff bianconero a evitare rischi inutili e a tenerlo fuori per l’intera partita. Perché Vlahovic dovrebbe comunque esserci contro il Cagliari. Nonostante lo stop precauzionale in Norvegia, il quadro generale non appare allarmante. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve in allerta: Vlahovic non è al top, valutazioni in corso per il Cagliari

