Juve Cagliari Vlahovic parte dalla panchina? Potrebbe trattarsi di una scelta precauzionale Ecco cos’è successo all’attaccante serbo lo svela Balzarini

Juve Cagliari, il serbo non è infortunato: nessuna ansia per i tifosi. Turnover in attacco: David dall’inizio con Openda pronto ad entrare. I tifosi della Juventus non devono stare in ansia per Dusan Vlahovic. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, le indiscrezioni sul flessore erano infondate: il bomber serbo è stato controllato e non c’è “niente, niente, assolutamente nulla” di serio. Il precedente fastidio accusato nel riscaldamento contro il BodøGlimt era solo un leggero problemino. Il vero dubbio per la sfida di sabato contro il Cagliari è precauzionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari, Vlahovic parte dalla panchina? Potrebbe trattarsi di una scelta precauzionale. Ecco cos’è successo all’attaccante serbo, lo svela Balzarini

