Juve Cagliari un top a rischio per il match dell’Allianz Stadium | possibile assenza confermata anche dall’allenatore in conferenza stampa

Juve Cagliari, il difensore in forte dubbio per la Juventus. Il tecnico Pisacane non cerca alibi: la rosa è profonda, serve lo spirito di gruppo. L’avvicinamento al match del weekend tra Juventus e Cagliari è segnato da un’ombra di preoccupazione nel ritiro dei sardi. Il difensore Yerry Mina, uno dei pilastri della formazione, è in forte dubbio per la gara che si terrà all’ Allianz Stadium. L’allenatore Fabio Pisacane ha confermato i timori in conferenza stampa. Il tecnico isolano ha specificato che il giocatore ha subito una contusione in allenamento, un fastidio che lo sta tenendo a riposo precauzionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

