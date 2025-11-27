Juve Cagliari, il risultato più frequente nella storia della Serie A (17 volte). L’ultimo precedente è segnato dal doppio rigore. La sfida tra Juventus e Cagliari, in programma sabato all’ Allianz Stadium, è ricca di storia e di statistiche particolari. Il dato più interessante riguarda la frequenza del pareggio per 1-1. L’ 1-1 è l’esito finale più frequente, registrato in 17 gare, tra le due squadre nel massimo campionato italiano. L’ultima volta che questo punteggio si è verificato risale a poco più di un anno fa, il 6 ottobre 2024, nel match di andata della scorsa stagione. Quella gara è rimasta nella memoria per la sua natura controversa: entrambe le reti, segnate da Dusan Vlahovic per i bianconeri e da Razvan Marin per i rossoblù, arrivarono su calcio di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari, l’esito della partita è quasi sempre lo stesso: è successo ben 17 volte in Serie A. Ecco i precedenti tra le due compagini