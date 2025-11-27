Juve Cagliari, la sfida si complica. 26 risultati utili su 27 per i bianconeri, ma 2 pareggi nelle ultime 3 gare segnano un cambio di rotta. La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari all’ Allianz Stadium forte di un dominio statistico schiacciante. Questa è la 173a sfida tra le due squadre, e i numeri recenti evidenziano la supremazia bianconera in Serie A. La Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 partite contro il Cagliari, un periodo che ha visto 21 vittorie e 5 pareggi. L’unico successo dei sardi in questo lungo periodo risale al 29 luglio 2020. Quella vittoria rimane un’eccezione che conferma la regola della storica difficoltà del Cagliari contro la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari, i bianconeri ed il trend positivo contro i sardi: le ultime gare segnano un cambio di rotta. Ecco quando l’ultima vittoria rossoblù