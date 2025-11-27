Jugel Ue | La tempistica AI Act rivista solo per renderlo più efficace
(Adnkronos) – Con il pacchetto di semplificazione dell'IA Act dell'Ue "non abbiamo toccato nessuno dei suoi elementi fondamentali: la Commissione sostiene appieno i suoi obiettivi ma stiamo esaminando le sue procedure per valutare se sono adatte allo scopo e stiamo solo cercando di renderlo più operatico nella pratica". Lo sottolinea Laura Jugel, dell'AI Office della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
