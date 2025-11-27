Judo la Federazione Internazionale riammette i russi con inno e bandiera | è la prima a farlo

(Adnkronos) – "La Federazione Internazionale di Judo (Ijf) ha attraversato un periodo di forte pressione geopolitica con misurata responsabilità, garantendo la continua unità della famiglia del judo e la sicurezza e l'equità delle competizioni per tutti gli atleti di tutte le nazioni. A seguito dei recenti sviluppi, tra cui il ripristino della piena rappresentanza nazionale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

