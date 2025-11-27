Judo for Peace Baronissi ottimi risultati nella gara regionale dedicata alla fascia preagonistica

La manifestazione Judo for Peace Baronissi, tenutasi domenica 23 novembre e rivolta agli atleti preagonisti fino ai 10 anni, ha visto la partecipazione dei giovani judoka del Judo Club Forever Baronissi. L’evento rientra nelle iniziative regionali promosse dalla FIJLKAM e dedicate alla diffusione dei valori educativi del judo, tra cui rispetto, disciplina e crescita personale. Per approfondire il programma nazionale è possibile visitare il sito ufficiale della Federazione Italiana Judo. La squadra guidata dal Maestro Pasquale Iacomino ha preso parte con entusiasmo alla gara regionale, mostrando grande impegno e una progressiva maturità tecnica. 🔗 Leggi su Zon.it

