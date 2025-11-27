Judo atleti russi riammessi da federazione internazionale in gara con inno simboli e bandiera soddisfatta Mosca | Decisione storica

Già da domani, al Grand Slam di Abu Dhabi, gli atleti di Mosca potranno tornare sul tatami con tutti i simboli della propria nazione La Federazione internazionale di judo ha ufficialmente riammesso gli atleti russi, autorizzandoli a tornare in gara con inno, bandiera e simboli nazionali.

