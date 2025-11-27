Judo Alex Carta dell' Accademia Prato si laurea vice-campione italiano A2

Prato, 27 novembre 2025 - Alex Carta si è laureato vice-campione italiano di judo, per quanto concerna il campionato A2. Questo il verdetto emesso dal torneo assoluto svoltosi a Follonica, pochi giorni fa, che ha visto salire sul tatami numerosi judoka provenienti da tutta Italia. E tra loro c'erano diversi atleti pratesi in forza all'Accademia Prato, che a conti fatti non hanno demeritato. Iniziando proprio da Carta, che si è arrampicato sino all'ultimo atto vincendo ogni incontro per ippon, tornando a casa con una medaglia d'argento. Da segnalare anche la performance di Gaetano Palumbo, capace di arrampicarsi sino al quinto posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Judo, Alex Carta dell'Accademia Prato si laurea vice-campione italiano A2

