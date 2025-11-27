Jones si presenta in diretta e fa a pezzi il Liverpool di Slot | Adesso siamo nella me**a

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Curtis Jones si è presentato in diretta dopo la sconfitta del Liverpool in Champions contro il PSV e ha parlato senza filtri di questo clamoroso ko: "Adesso siamo nella m***a e le cose devono cambiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

