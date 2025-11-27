Jonathan Canini il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro

Arezzo, 27 novembre 2025 – Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro, appuntamento martedì 16 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo Vado a vivere con me Momento d’oro per Jonathan Canini e il suo esilarante spettacolo “Vado a vivere con me”. Erede della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello – l’artista approda martedì 16 dicembre al Teatro Dante di Sansepolcro (Arezzo) per l’ennesima tappa di un tour che sta inanellando un tutto esaurito dietro l’altro. Dalla cucina alla lavatrice, dal ferro da stiro al riscaldamento: gesti quotidiani che diventano disavventure epiche per chi li affronta per la prima volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro

Altre letture consigliate

Il Teatro Comunale Mario Spina si prepara a riempirsi di risate e grande energia: l’arrivo di Jonathan Canini con “Vado a vivere con me” ha già registrato il tutto esaurito per entrambe le repliche, confermando l’entusiasmo del pubblico e la forte attesa che pr - facebook.com Vai su Facebook

Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro - Arezzo, 27 novembre 2025 – Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro, appuntamento martedì 16 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo Vado a vivere con me Momento d’ ... lanazione.it scrive

La comicità di Canini stasera al Politeama con ’Vado a vivere con me’ - Il nuovo asso della comicità toscana torna nel capoluogo valdelsano dopo il tutto esaurito dello scorso aprile. Lo riporta lanazione.it

Al Corsini di Barberino 4° tutto esaurito per il comico social. Strepitoso Jonathan Canini con “Vado a vivere con me” - Anche ieri sera si erano dati nuovamente appuntamento sul palco del Teatro Corsini di Barberino e c’erano tutti, il fattone, gli zii Dino di Campocatino e il pescatore, la Pamela di San Miniato, ( ... Si legge su msn.com