27 nov 2025

L'opera di Lynne Ramsay è una denuncia a una società sorda alle grida di aiuto delle donne in difficoltà. Da oggi al cinema distribuito da MUBI. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Jennifer Lawrence porta la depressione post-partum in Die My Love, un film estremo, viscerale e volutamente disturbante

