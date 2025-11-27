Jeffrey Epstein voleva uccidere il principe Andrea aveva assoldato un ex cecchino e gli aveva dato istruzioni Era ossessionato che rivelassero cose | il retroscena

Jeffrey Epstein voleva far uccidere il principe Andrea. Ne è sicuro lo storico Andrew Lownie, autore di Entitled, The Rise and Fall of the House of York (William Collins), un libro sulle attività più losche del principe Andrea e di Sarah Ferguson. I due avrebbero rischiato la vita a partire dal 2019 quando Epstein dalla galera e in attesa di essere processato avrebbe deciso che n on c’era altra scelta. Andrea e Sarah sapevano troppo. Andava cercato un killer per farli fuori. In un podcast britannico, Lownie ha spiegato che Epstein aveva cercato di assoldare un ex cecchin o, scegliendolo tra i tiratori scelti in pensione delle SAS, le forze speciali dell’esercito britannico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Jeffrey Epstein voleva uccidere il principe Andrea, aveva assoldato un ex cecchino e gli aveva dato istruzioni. Era ossessionato che rivelassero cose”: il retroscena

