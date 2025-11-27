Jeda non si sbilancia | Scudetto? Al momento sono tutte favorite c’è una cosa che farà la differenza

Inter News 24 L’ex attaccante del Cagliari, Jeda, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche l’Inter. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l’ex attaccante del club sardo, Jeda, si è soffermato sulla lotta scudetto in Serie A che al momento coinvolge Roma, Inter, Napoli e Milan. LOTTA SCUDETTO, LA FAVORITA TRA NAPOLI, INTER, MILAN E ROMA? – «In questo momento del campionato secondo me sono tutte quante favorite, poiché hanno possibilità. Negli scontri diretti possono perdere contro tutte e questo avvantaggia o l’una o l’altra. Credo che la cosa che farà la differenza sarà mantenere la regolarità delle prestazioni e delle vittorie. 🔗 Leggi su Internews24.com

