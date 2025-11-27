Jazz poker di artisti e menù artusiano a tema
La sesta edizione dell’AbbeJazzario cambia forma e luogo, trasferendosi alla Chiesa dei Servi nel complesso di Casa Artusi e diventando un matinée compreso di aperitivo finale al ristorante Casa Artusi, con annessa possibilità di provare il ’menù Jazz’ oppure usufruire delle scontistiche riservate a chi ha assistito al concerto sui piatti alla carta. Promossa dall’associazione ‘Dai de jazz’ questa edizione prende il titolo di ‘ ArmonicoArtusi ’ e mantiene lo scopo didattico di diffondere la conoscenza della cultura e musica africano-americana, il jazz, appunto, in "un viaggio musicale nel mondo del pianoforte attraverso le note di quattro importanti interpreti del jazz contemporaneo", spiega il direttore artistico Jacopo Giunchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
