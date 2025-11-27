Jannik Sinner privato dei bonus economici | il regolamento punisce il n 2 assegno dimezzato ad Alcaraz

La stagione del grande tennis è ormai andata in archivio e bisognerà aspettare il 2026 per tornare a gustarsi degli incontri ufficiali sul circuito maggiore. Queste settimane serviranno agli atleti per tirare un po’ il fiato, per ricaricare le pile e per prepararsi in vista della nuova annata agonistica, che scatterà subito con il botto, visto che nella seconda metà del mese di gennaio si disputeranno gli Australian Open. Questi momenti servono anche per stilare bilanci e per tirare le righe dopo undici mesi di intensa attività, oltre che per fare un po’ di conti. D’altronde stiamo parlando di professionisti, che giustamente monetizzano dalla propria attività: ogni tornei assicura assegni ai giocatori in base all’importanza dell’evento e al risultato conseguito, queste somme sono pubbliche e rappresentano i g uadagni dei giocatori, a cui si aggiungono proventi derivanti da sponsor e altre fonti non chiaramente svelati ai quattro venti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner privato dei bonus economici: il regolamento punisce il n. 2, assegno dimezzato ad Alcaraz

