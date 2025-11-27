Jannik Sinner la stangata | come perde 3 milioni in un secondo
Jannik Sinner perde un bonus dal valore di svariati milioni di euro. Il campione azzurro, nonostante abbia chiuso la stagione al secondo posto del ranking, non potrà beneficiare del cosiddetto " bonus pool ". Si tratta del premio economico messo in palio dall' Atp e destinato ai giocatori che hanno partecipato e conquistato i migliori risultati nei Masters 1000 e alle Atp Finals. Non sono bastati i trionfi a Parigi e Torino e la finale di Roma, visto che la condizione posta per ottenere il gruzzoletto è quella di partecipare ad almeno quattro Masters 1000. Peccato però che Jannik quest'anno ne abbia saltati ben tre: prima a causa della sospensione per il caso Clostebol (Indian Wells, Miami e Madrid), poi l'idea di rinunciare a quello di Toronto preferendo riposare dalle fatiche di Wimbledon. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
