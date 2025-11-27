Il fango, il sangue e lo schifo di sé; la degradazione del corpo e la cancrena dell'anima. La guerra non ha niente di nobile e giusto, niente di eroico: la guerra è merda. Lo spiega bene Jacques Charmelot nel suo ultimo libro; il giornalista e scrittore francese di conflitti se ne intende: è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Jacques Charmelot e Lili Gruber a Modena per presentare il nuovo libro contro la guerra