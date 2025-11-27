Jacques Charmelot e Lili Gruber a Modena per presentare il nuovo libro contro la guerra

Modenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fango, il sangue e lo schifo di sé; la degradazione del corpo e la cancrena dell'anima. La guerra non ha niente di nobile e giusto, niente di eroico: la guerra è merda. Lo spiega bene Jacques Charmelot nel suo ultimo libro; il giornalista e scrittore francese di conflitti se ne intende: è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

jacques charmelot e lili gruber a modena per presentare il nuovo libro contro la guerra

© Modenatoday.it - Jacques Charmelot e Lili Gruber a Modena per presentare il nuovo libro contro la guerra

Scopri altri approfondimenti

jacques charmelot lili gruberJacques Charmelot E Lili Gruber a Modena, presentazione del nuovo libro contro la guerra - Il fango, il sangue e lo schifo di sé; la degradazione del corpo e la cancrena dell'anima. Da modenatoday.it

Lamezia, al Chiostro Jacques Charmelot presenta “La guerra è merda” - Lamezia Terme – Il Chiostro Caffè Letterario in piazzetta San Domenico a Lamezia ospita l’incontro con l’autore Jacques Charmelot che presenterà il libro “La guerra è merda”. lametino.it scrive

Il marito di Gruber regista del docufilm su De Benedetti in onda su La7: le pillole del giorno - Un progetto firmato dal francese Jacques Charmelot, sposato da 25 anni con la conduttrice di Otto e ... Segnala lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Jacques Charmelot Lili Gruber