Jacob Elordi sogna con Bottega Veneta
Di cosa sono fatti i sogni? Sogniamo anche quando ci alziamo il mattino e non ricordiamo cosa abbiamo sognato? Il sogno è una materia che affascina l’umanità da sempre, c’è chi i sogni li fa, chi li interpreta, chi li insegue, chi li realizza. L’ultimo di Bottega Veneta è quello che ha preso forma nella recente campagna in cui ha chiamato a sé uno dei più grandi fotografi americani di tutti i tempi, Duane Michals, che con i sogni ci gioca da sempre: Real dreams (1976), Sleep and dreams (1984), vi dicono nulla? Sono solo alcuni dei volumi che il fotografo ha realizzato nel corso della sua lunga carriera, in cui le influenze dei maestri del surrealismo visivo quali René Magritte, Giorgio de Chirico, ma anche scrittori come William Blake, James Joyce e Samuel Beckett, hanno avuto un forte impatto sulla sua narrazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
