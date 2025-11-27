Italiani in pensione a 70 anni | le previsioni dell’Ocse

Sale a oltre 70 anni l’ età pensionabile prevista in Italia per chi ha iniziato la sua carriera lavorativa nel 2024, sulla base della legislazione in vigore. Lo prevede il rapporto ‘Pensions at a Glance 2025? pubblicato dall’ Ocse, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Le future età in cui si andrà in pensione, si legge nel report, variano dai 62 anni in Colombia (per gli uomini, 57 anni per le donne), Lussemburgo e Slovenia ai 70 anni o più in Danimarca, Estonia, Italia, Paesi Bassi e Svezia. Per coloro che hanno iniziato la loro carriera lavorativa nel 2024 l’età pensionabile media nei Paesi Ocse si attesta rispettivamente a 66,4 anni per gli uomini e 65,9 anni per le donne, un aumento dagli attuali 64,7 e 63,9 anni per chi è andato in pensione nel 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

