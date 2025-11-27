Italiani in pensione a 70 anni | le previsioni dell’Ocse

Sale a oltre 70 anni l’ età pensionabile prevista in Italia per chi ha iniziato la sua carriera lavorativa nel 2024, sulla base della legislazione in vigore. Lo prevede il rapporto ‘Pensions at a Glance 2025? pubblicato dall’ Ocse, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Le future età in cui si andrà in pensione, si legge nel report, variano dai 62 anni in Colombia (per gli uomini, 57 anni per le donne), Lussemburgo e Slovenia ai 70 anni o più in Danimarca, Estonia, Italia, Paesi Bassi e Svezia. Per coloro che hanno iniziato la loro carriera lavorativa nel 2024 l’età pensionabile media nei Paesi Ocse si attesta rispettivamente a 66,4 anni per gli uomini e 65,9 anni per le donne, un aumento dagli attuali 64,7 e 63,9 anni per chi è andato in pensione nel 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italiani in pensione a 70 anni: le previsioni dell’Ocse

News recenti che potrebbero piacerti

La popolazione italiana invecchia e per l'età della pensione serve un interlocutore associativo capace di comprendere dei quasi 15 milioni di italiani over65. Noi ce lo abbiamo, è - facebook.com Vai su Facebook

Italiani in pensione a 70 anni: le previsioni dell’Ocse - Sale a oltre 70 anni l'età pensionabile prevista in Italia per chi ha iniziato la sua carriera lavorativa nel 2024, sulla base della legislazione in vigore. Segnala lapresse.it

Pensioni, l'Ocse: «In Italia l'età salirà a 70 anni». Ecco perché e cosa dice il rapporto - L’Italia è tra i Paesi in cui l’età pensionabile raggiungerà quota 70 anni nei prossimi decenni. Come scrive msn.com

L’età della pensione salirà in molti Paesi, in Italia potrebbe arrivare a 70 anni. Le previsioni dell’Ocse - L’età pensionistica media “nei Paesi dell’Ocse passerà rispettivamente dai 63,9 anni e 64,7 anni per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha cominciato ... Come scrive blitzquotidiano.it