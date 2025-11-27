Italiani attenti a tavola? Secondo gli esperti no Ecco perché

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l'attenzione verso bio, prodotti di qualità e km 0, ma nei dati clinici affiorano obesità, diabete e tumori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italiani attenti a tavola secondo gli esperti no ecco perch233

© Gazzetta.it - Italiani attenti a tavola? Secondo gli esperti no. Ecco perché

News recenti che potrebbero piacerti

italiani attenti tavola secondoItaliani attenti a tavola? Secondo gli esperti no. Ecco perché - Cresce l'attenzione verso bio, prodotti di qualità e km 0, ma nei dati clinici affiorano obesità, diabete e tumori ... Riporta msn.com

Alimentazione, italiani e lombardi si descrivono attenti a tavola, esperti 'la realtà è diversa' - descrivono le proprie abitudini alimentari ... Secondo msn.com

UniSalute e Nomisma,'italiani attenti a tavola ma sedentari' - Mangiar sano prima di tutto: è questa la ricetta del benessere per la maggior parte degli italiani, con il 57% che dichiara di seguire un'alimentazione equilibrata e quasi due su tre che mettono ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Italiani Attenti Tavola Secondo