Italiani all' estero | approvata la proposta di legge di Di Giuseppe FdI per garantire l' assistenza sanitaria

È stata approvata oggi, alla Camera dei Deputati, la proposta di legge che garantisce agli italiani all'estero il diritto ad accedere alle cure del Servizio Sanitario Nazionale, che saranno completamente gratuite per minori residenti fuori dall'Unione europea. Il testo, a firma di Andrea Di Giuseppe (Fratelli d'Italia), ha l'obiettivo di assicurare il diritto all'assistenza sanitaria sul territorio italiano a tutti i cittadini residenti in paesi non aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). La norma implica l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, con il rilascio della tessera sanitaria nazionale, tramite il versamento di un contributo economico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
